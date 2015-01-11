Число детей, пострадавших при пожаре в церкви в Саткинском районе, увеличилось до восьми

После пожара в церкви в саткинскую больницу госпитализировали еще двоих детей.

К медикам с жалобами на боль в горле и осиплость голоса обратилась девочка, ее состояние оценивают как нетяжелое. Поздно вечером в больницу поступил мальчик — также с осиплостью голоса и болью в горле, еще у него диагностировали сотрясение мозга. Таким образом, общее количество пострадавших при пожаре в церкви достигло восьми, рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В понедельник, 29 апреля, дети находились на экскурсии в храме Святителя Спиридона епископа Тримифунтского в поселке Межевом. По предварительным данным, в этот момент от электронагревательного котла загорелась кровля. Детям пришлось спускаться с колокольни на выход через задымленные помещения.

Сначала в больницу обратились шесть школьников, две девочки попали в реанимацию, но в данный момент их уже перевели в общую палату. Ожогов ни у кого нет. Пострадавшим проводят ингаляции увлажненного кислорода. «Сейчас в детском отделении больницы остаются восемь детей, оказавшихся на пожаре. Их состояние ближе к удовлетворительному. Врачи планируют оставить их под наблюдением до исчезновения жалоб», — сообщается в телеграм-канале «Минздравствуйте».

СК проводит проверку по факту пожара.

http://echochel.ru/news/2019/04/30/79715/