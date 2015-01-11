Поздравляем озерчан с "Первомаем" и длинными выходными!
Что делать и куда пойти - расскажет наша афиша!
1 мая
С 12 до 14-00 Детский парк
Праздничная программа "Особенности весенней ПАРКовки"
13-00 старт на пл.Ленина
63-я легкоатлетическая эстафета.
18-00 кт "Октябрь"
Рок-концерт
2 мая
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сказка про кошку Тусю и мышонка Мусю" Интерактивная игра в театр (3+)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Учитесь водить автомобиль заочно". Вечер французской комедии (12+)
3 мая
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай дружить, Ромашка!" Сказка для малышей (2+)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сборная СССР" Документальная драма (14+)
4 мая
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Колобок". Интеактивная игра (5+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ", К. Кавелл, сказка-проделка, 5-7 лет (малый зал)
18-15 Театр драмы и комедии "Наш дом"
IV Театрально-танцевальный фестиваль Театр Эмоций "Красавица и чудовище"
5 мая
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Тутта Карлссон". Впервые на сцене театра кукол "Золотой петушок" театральная студия Ирины Костериной!
14-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Театрализованное представление (6+) "Пасхальные дни"
Челябинск
Все выходные: "Покровский пассаж"
Выставка восковых фигур на Кировке.
4 мая
12-00 ла "Трактор"
Шестой турнир от RCC: Russian Cagefighting Championship. Шоу пройдет на ледовой арене «Трактор» и будет приурочено к празднованию Дня Победы. Гостей турнира ждет не только сильный состав пар, но и красочное визуальное шоу, которым отличаются турниры RCC!
5 мая
18-00 Театр оперы и балета им. М.И.Глинки
«Богема» считается одной из самых популярных в мире опер. Театр имени М. И. Глинки представляет спектакль, созданный на основе декораций, реквизита и костюмов, безвозмездно переданных Большим театром.
Екатеринбург
1 мая
14-00 Вторчермет
Массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. В Екатеринбурге проходит с 2013 года. На этот раз акция вновь пройдет на Вторчермете.
4 мая
16-00 Арена Екатеринрбург
футбольный матч "Спартак"-"Урал"
4 и 5 мая КОСК «Россия»
Выставка «Золотая кошка Екатеринбурга»
Александра Лебедева