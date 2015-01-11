Поздравляем озерчан с "Первомаем" и длинными выходными!

Что делать и куда пойти - расскажет наша афиша!

1 мая

С 12 до 14-00 Детский парк

Праздничная программа "Особенности весенней ПАРКовки"

13-00 старт на пл.Ленина

63-я легкоатлетическая эстафета.

18-00 кт "Октябрь"

Рок-концерт

2 мая

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сказка про кошку Тусю и мышонка Мусю" Интерактивная игра в театр (3+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Учитесь водить автомобиль заочно". Вечер французской комедии (12+)

3 мая

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай дружить, Ромашка!" Сказка для малышей (2+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сборная СССР" Документальная драма (14+)

4 мая

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Колобок". Интеактивная игра (5+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ", К. Кавелл, сказка-проделка, 5-7 лет (малый зал)

18-15 Театр драмы и комедии "Наш дом"

IV Театрально-танцевальный фестиваль Театр Эмоций "Красавица и чудовище"

5 мая

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Тутта Карлссон". Впервые на сцене театра кукол "Золотой петушок" театральная студия Ирины Костериной!

14-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Театрализованное представление (6+) "Пасхальные дни"

Челябинск

Все выходные: "Покровский пассаж"

Выставка восковых фигур на Кировке.

4 мая

12-00 ла "Трактор"

Шестой турнир от RCC: Russian Cagefighting Championship. Шоу пройдет на ледовой арене «Трактор» и будет приурочено к празднованию Дня Победы. Гостей турнира ждет не только сильный состав пар, но и красочное визуальное шоу, которым отличаются турниры RCC!

5 мая

18-00 Театр оперы и балета им. М.И.Глинки

«Богема» считается одной из самых популярных в мире опер. Театр имени М. И. Глинки представляет спектакль, созданный на основе декораций, реквизита и костюмов, безвозмездно переданных Большим театром.

Екатеринбург

1 мая

14-00 Вторчермет

Массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. В Екатеринбурге проходит с 2013 года. На этот раз акция вновь пройдет на Вторчермете.

4 мая

16-00 Арена Екатеринрбург

футбольный матч "Спартак"-"Урал"

4 и 5 мая КОСК «Россия»

Выставка «Золотая кошка Екатеринбурга»

Александра Лебедева