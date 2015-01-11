Необычная фотовыставка открыта в Озерском театре кукол «Золотой петушок»

Фотовыставка «Куклы ехали на фронт» приурочена ко Дню Победы и рассказывает о том, что кроме горя и потерь, побед и поражений на поле боя, были мгновения мирного счастья.

В минуты передышки между боями бойцы собирались вместе, ждали артистов, радовались каждой встрече. Фронтовые бригады воспринимались ими как посланцы мирной жизни, во имя которой они сражались. Вспоминался дом, родные, дети…

В годы войны не было ни одной войсковой части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады. Артисты прошли вместе с советской армией весь ее доблестный путь. В составе фронтовых бригад и театров ВТО числилось 400 человек - целый батальон добровольцев проходил свою патриотическую службу в действующей армии с 1941 по 1945 год.

Выставка в Озерском театре кукол "Золотой петушок» посвящена Великой Отечественной войне, детям войны, артистам передвижных бригад и театров, которые тоже воевали, только их оружием было слово.

Как и полагается, на открытие выставки пришли гости: учащиеся Озерского технического колледжа с интересом и вниманием восприняли рассказ о фронтовых бригадах, о судьбе актеров на войне.

Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков очень тепло общался с молодежью. Говорил о том, как хрупок мир и как важно его беречь. А еще помнить о тех, кто завещал нам жизнь: «Пусть светлая память о героях войны учит добру и человечности».

Выставка – хорошая возможность для родителей дать ребенку первые Уроки мужества, рассказать о самом главном нашем празднике – Дне Победы.

Это третий совместный проект театра кукол с местным отделением ДОСААФ России. Благодарим за поддержку председателя А.С. Чучалина.

Информация и фото Озерского театра кукол «Золотой петушок».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39292/