» На субботник вышли все, кто хочет сделать округ чище и уютнее

В Озерском городском округе прошли субботники, инициаторами которых стали депутаты Собрания депутатов Ольга Хакимова, Андрей Лучников, Олег Костиков и члены Общественной палаты под руководством Веры Аксеновой.

В посёлке Метлино жители по традиции навели порядок на незакреплённых территориях, в центре посёлка, на стадионе и на берегу озера Кожакуль.

Волонтёры "Смик" Метлино по собственному желанию вышли на большую бесхозную территорию за домом №20 по ул. Шолохова. Облагородить самый центр посёлка взялись предприниматели, которые не только очистили территорию, но и подготовили места для дальнейшей высадки цветов. Жители дома №90 по ул. Центральной убрали мусор вдоль ул. Центральной, напротив своего дома. К субботнику очень активно подключился частный сектор – жители, чьи дома также находятся на этой улице.

Как и в прежние годы, субботник на прибрежной полосе озера Кожакуль организовал Спартак Гайсин. Под его руководством энтузиасты охватили не только водоохранную зону, непосредственно примыкающую к водному объекту, но и расположенный рядом лесной массив. По окончании общественного труда участники уборки пили чай из самовара! У этой доброй традиции наметилось хорошее продолжение: благодаря участию администрации округа в этом месте отдыха, на поселковом пляже, уже на следующей неделе планируется установка урн для мусора, скамеек и кабины для переодевания.

Ольга Хакимова, депутат Собрания депутатов по поселку Метлино:

- Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в наведении чистоты и порядка. И прежде всего - коллективу филиала ФГУП "Атом-охрана" п. Метлино и лично его руководителю Ахметшину А.М., которые не первый год трудятся на нашем стадионе (в этот раз было вывезено три самосвала мусора, сухостоя и веток), а также социальным партнёрам – сотрудникам ООО "Уралдорстрой" за помощь в уборке незакреплённых территорий, вырубку мелколесья. Самое активное участие в субботнике приняли коллективы цеха котельных посёлка и спортивная общественность – они тоже молодцы!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39314/