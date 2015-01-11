Алексей Текслер оценил ремонт Народного дома в Кыштыме

Народный дом показали Алексею Текслеру в Кыштыме. Там занимаются городской народный хор, вокальный ансамбль ГОВД «Баллада», джаз-оркестр «Самоцвет», городской сводный духовой «Оркестр», детский фольклорный ансамбль «Мужички», любительский театр, детская студия эстрадного пения «Карат» и центр духовой и джазовой музыки. Теперь они выступают в отремонтированном зале на новой сцене и пользуются благоустроенными гримерными.

Алексей Текслер осмотрел фойе Народного дома, поднялся на сцену, зашел в подсобные помещения, гримерки. Посмотрел афишу. Теперь глава Челябинской области намерен пообщаться с жителями Кыштыма.

— рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, что ремонт Народного дома завершили в 2018 году — как раз к 105-летнему юбилею здания.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-otsenil-remont-narodnogo-doma-v-kyshtyme/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop