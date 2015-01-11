Программа мероприятий в Озёрске, Кыштыме, Челябинске и Екатеринбурге!

Всех нас ожидают особенные выходные! Страна отмечает великий День Победы!
Помимо традиционных парадов и концертов вас ждёт много интересного!
Уважаемые озерчане, если вы не сможете присутствовать на параде или празднике у ДК "Маяк", для вас функционируют online-трансляции!
http://ozersk.ru/streetcam.html
9 мая
с 09-00 до 13-00 площадь Ленина и сквер им. А.Б. Логинова
Парад и народное гуляние
11-30 ДК "Маяк"
Участие в агитбригаде "Есть в красках Победы оттенки войны"
15-00 территория Управления реабилитации работников ПО "Маяк"
ЦРОФП "Гагарин" представляет: международная акция "Рекорд Победы"
с 20-00 до 22-30 площадь им. Б.В. Броховича
Общегородской праздничный концерт
22-30 на пересечении улиц Набережная - Блюхера
Праздничный салют
п.Новогорный
с 10-00 до 13-00 площадь у ДК «Энергетик»
Выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России, праздничный концерт, парад
с 20-00 до 22-00
Народное гуляние и праздничный концерт
П.Метлино
с 12-00 до 15-00 площадь у ДК «Синегорье»
Праздничное мероприятие и концерт
п.Татыш
с 17-00 до 20-00 площадь у ДК им. Пушкина
Праздничный концерт
10 мая
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Тесный мир", маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
11 мая
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка про хитрую лисичку"(3+)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Шикарная свадьба» Р.Хоудон. Комедия (16+). Сразу после спектакля состоится церемония закрытия 71 театрального сезона.
12 мая
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Как Маша поссорилась с подушкой"(3+)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Красная шапочка". По мотивам сказки Шарля Перро. Для самых маленьких (3+)
15-00 Центральная городская библиотека
Открытие выставки «Акцент», на которой будут представлены оригинальные работы озерских художников: Елены Кузьминой, Вячеслава Чебакова, Марины Черепановой и учеников Детской художественной школы.
18-15 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Театр Чистых Эмоций! Дополнительный показ! Шоу "Красавица и чудовище".
Все выходные:
в Озёрске последние дни гостит "Звероград"!
Выходные: 150р - детки, 200р взрослые.
Детки до 3-х лет проходят бесплатно.
Кыштым
Афиша празднования 9-го мая
Челябинск
Челябинск отпразднует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне традиционным парадом на площади Революции, праздничными концертами и 10-минутным фейерверком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
ГДЕ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ
В этот день через центр города на личном автомобиле не проедешь. На время торжественного построения перекроют проспект Ленина от улицы Красной до Пушкина – с 11.00 до 14.00.+
Из-за шествия Бессмертного полка будет перекрыто движение на проспекте Ленина от Лесопарковой до Пушкина и на Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса – с 13.00 до 15.30.
9 мая
С 12 до 19-00 "Сад Победы"
Фестиваль уличного искусства «АРТ-победа».
11 мая
11-11 РК "Мегаполис"
ткрытие мотосезона от клуба Wings. ля гостей устроят концерт с выступлениями крутых музыкальных коллективов и силовыми конкурсами от стронгмена Дмитрия Кононца.
Екатеринбург
Концерт Лещенко, парад Победы и фейерверк: полная программа 9 Мая в Екатеринбурге:
Все выходные:
ЧУК «Музейный комплекс»
Более 500 единиц военной техники.
Внимание! 9 мая вход в музей - БЕСПЛАТНО!!!
С 10 по 12 мая ДК Железнодорожников
"Шоу барабанщиков"
Александра Лебедева