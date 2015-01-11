Программа мероприятий в Озёрске, Кыштыме, Челябинске и Екатеринбурге!

Всех нас ожидают особенные выходные! Страна отмечает великий День Победы!

Помимо традиционных парадов и концертов вас ждёт много интересного!

Уважаемые озерчане, если вы не сможете присутствовать на параде или празднике у ДК "Маяк", для вас функционируют online-трансляции!

http://ozersk.ru/streetcam.html

9 мая

с 09-00 до 13-00 площадь Ленина и сквер им. А.Б. Логинова

Парад и народное гуляние

11-30 ДК "Маяк"

Участие в агитбригаде "Есть в красках Победы оттенки войны"

15-00 территория Управления реабилитации работников ПО "Маяк"

ЦРОФП "Гагарин" представляет: международная акция "Рекорд Победы"

с 20-00 до 22-30 площадь им. Б.В. Броховича

Общегородской праздничный концерт

22-30 на пересечении улиц Набережная - Блюхера

Праздничный салют

п.Новогорный

с 10-00 до 13-00 площадь у ДК «Энергетик»

Выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России, праздничный концерт, парад

с 20-00 до 22-00

Народное гуляние и праздничный концерт

П.Метлино

с 12-00 до 15-00 площадь у ДК «Синегорье»

Праздничное мероприятие и концерт

п.Татыш

с 17-00 до 20-00 площадь у ДК им. Пушкина

Праздничный концерт

10 мая

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Тесный мир", маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

11 мая

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка про хитрую лисичку"(3+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Шикарная свадьба» Р.Хоудон. Комедия (16+). Сразу после спектакля состоится церемония закрытия 71 театрального сезона.

12 мая

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Как Маша поссорилась с подушкой"(3+)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Красная шапочка". По мотивам сказки Шарля Перро. Для самых маленьких (3+)

15-00 Центральная городская библиотека

Открытие выставки «Акцент», на которой будут представлены оригинальные работы озерских художников: Елены Кузьминой, Вячеслава Чебакова, Марины Черепановой и учеников Детской художественной школы.

18-15 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Театр Чистых Эмоций! Дополнительный показ! Шоу "Красавица и чудовище".

Все выходные:

в Озёрске последние дни гостит "Звероград"!

Выходные: 150р - детки, 200р взрослые.

Детки до 3-х лет проходят бесплатно.

Кыштым

Афиша празднования 9-го мая

Челябинск

Челябинск отпразднует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне традиционным парадом на площади Революции, праздничными концертами и 10-минутным фейерверком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ГДЕ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ

В этот день через центр города на личном автомобиле не проедешь. На время торжественного построения перекроют проспект Ленина от улицы Красной до Пушкина – с 11.00 до 14.00.+

Из-за шествия Бессмертного полка будет перекрыто движение на проспекте Ленина от Лесопарковой до Пушкина и на Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса – с 13.00 до 15.30.

9 мая

С 12 до 19-00 "Сад Победы"

Фестиваль уличного искусства «АРТ-победа».

11 мая

11-11 РК "Мегаполис"

ткрытие мотосезона от клуба Wings. ля гостей устроят концерт с выступлениями крутых музыкальных коллективов и силовыми конкурсами от стронгмена Дмитрия Кононца.

Екатеринбург

Концерт Лещенко, парад Победы и фейерверк: полная программа 9 Мая в Екатеринбурге:

Все выходные:

ЧУК «Музейный комплекс»

Более 500 единиц военной техники.

Внимание! 9 мая вход в музей - БЕСПЛАТНО!!!

С 10 по 12 мая ДК Железнодорожников

"Шоу барабанщиков"

Александра Лебедева