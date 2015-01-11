В Озёрске празднуют День Победы! Фото.

Череда памятных и праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, началась в Озерске 8 мая. Традиционный ритуал «Вечерняя зоря» заставила многих пережить сильные эмоции, вспомнить своих погибших родных и близких, страшные годы войны. Кстати, Озерск является одним из немногих городов в стране, где проводят эту строгую и в то же время трогательную церемонию.

В «Вечерней зоре» приняли участие руководители округа, ПО «Маяк», 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии, представители общественности и учащиеся лицея № 23. Все собравшиеся почтили минутой молчания память павших в боях, к Вечному огню были возложены гирлянда Памяти, цветы и венки. Участники «Вечерней зори» несли зажженные свечи и оставляли их у Вечного огня.

Утром 9 мая по проспекту и площади Ленина прошел «Бессмертный полк». Почти восемь тысяч горожан несли портреты своих родных, целыми семьями с портретами фронтовиков и тружеников тыла шли единым нескончаемым потоком. Эта акция несколько лет подряд не может оставить равнодушным никого, всех объединяет причастность к общей идее, гордость за своих предков…

Далее начался торжественный парад, в котором традиционно приняли участие подразделения 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии, учащиеся общеобразовательных школ и лицеев. После парада прошел конкурс-смотр военной песни, в нем наравне со взрослыми участвовали школьники.

Праздник продолжился в сквере им. А. Б. Логинова народным гулянием «Солдатский привал». Все могли отведать настоящей солдатской каши и сладкого чая, купить шашлыки, послушать выступления коллективов города, сделать аквагрим, покататься на лошадях, в общем, поддержать праздничное настроение и сохранить его на следующие три выходных дня!

Текст и фото: Наталья Колянова