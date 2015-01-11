Челябинские синоптики отменили резкое похолодание

Аномальная майская жара на Южном Урале отступает, но резкого похолодания не предвидится.

По данным Гидрометцентра России, самый жаркий день наступающей недели будет 13 мая. В понедельник ожидается 30-градусная температура.

Затем июльская жара уступит место мягкому майскому теплу. В следующие дни синоптики обещают температуру в районе 15-20 градусов. Ночью же ожидается не ниже 6 градусов.

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