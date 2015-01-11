С благодарностью живым и павшим

День Победы – поистине всенародный праздник, который объединяет всех людей независимо от их национальности и вероисповедания, возраста и политических убеждений.

Празднуя День Победы, мы вспоминаем несокрушимую силу духа, мужество и великие жертвы нашего народа. Подвиг павших, отдавших свою жизнь за родную землю и ближних, бессмертен – бессмертен в очах Божиих и в людской памяти.

И неслучайно празднование 9 мая начинается с храма. В этом году так же в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска была совершена панихида по погибшим и благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне.

Затем настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН от лица всех прихожан поздравил с великим праздником наших ветеранов, вручил им цветы и пожелал помощи Божией и многая лета.

Александр Волынцев