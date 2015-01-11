Нетрезвый водитель столкнулся со встречным автомобилем

10 мая 2019 года, около 13 часов 24 минут, на улице Мира – 38, поселка Татыш города Озерска, нетрезвый водитель, управляя автомобилем марки КИА - РИО, не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки «ВАЗ – 2114».

В результате данного дорожно – транспортного происшествия водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение реанимации.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В.Поцелуйко