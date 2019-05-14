В Озёрске прошёл «Кубок главы Озерского городского округа»

С 10 по 12 мая 2019 года в КСК «Лидер» прошли соревнования по художественной гимнастике на «Кубок главы Озерского городского округа». В соревнованиях приняли участие более 400 гимнасток из городов Челябинск, Озерск, Снежинск.

Торжественное открытие соревнований, парад участниц и напутственные слова главы Озерского городского округа Евгения Юрьевича Щербакова, начальника Управления по ФК и С Озерского городского округа Артура Гаврилова и вице-президента Федерации художественной гимнастики Челябинской области – Оксаны Параскевич, подбодрили участниц перед соревнованиями!

В первый день, гимнастки соревновались в групповых упражнениях. Среди 56 команд – это 285 участниц, Озерчанки стали призерами в следующих спортивных разрядах:

По программе 2 юношеского разряда: 2 место - «Радуга» (Гайнитдинова Варвара, Зайцева Алиса, Садыкова Алевтина, Чубарова Анастасия, Любезнова Екатерина, Рыбаева Мария). По программе 1 юношеского разряда: 3 место - «Незабудки» (Вербицкая Алена, Токарева Анастасия, Назарова Маргарита, Петрова Анастасия, Глухова Елизавета).

По программе 3 спортивного разряда: 1 место - «Матрёшки» (Филимонова Дарья, Филина Софья, Закирова Диана, Мазалова Полина, Дементьева Милана, Мирошина Мария).

По программе 1 спортивного разряда: 2 место - «Совершенство» (Полякова Ксения, Шевкунова Вероника, Рыбаева Анна, Фаррафутдинова Полина, Полякова Анна).

Во второй и третий день соревнований, участницы выступали в отдельных видах программы в индивидуальных упражнениях. Гимнастки поделились, что самый сложный и коварный вид для многих это упражнение с булавами… Но систематические тренировки и многочисленные повторения отдельных элементов с этим снарядом делают его любимым и «сговорчивым»!

В воскресенье, соревнования завершились награждением победителей и призёров, которое провели Оксана Параскевич, Сергей Степанов, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту, Сергей Родин, директор МБУ «Арена». По итогам двух дней в индивидуальной программе призерами и победителями в своих разрядах стали: 2 юношеский разряд 2012 г.р.: 2 место - Зайцева Алиса 4 место - Гайнитдинова Варвара

3 спортивный разряд 2010 г.р.: 2 место - Закирова Диана 5 место - Мирошина Мария, 6 место - Петрова Анастасия

2 спортивный разряд 2009 г.р.: 1 место - Филимонова Дарья