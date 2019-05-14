Алексей Текслер встретился с Дмитрием Вяткиным

Стороны обсудили вхождение Федерального медико-биологического агентства России в национальный проект «Здравоохранение». На текущий момент к ФМБА относятся все медицинские учреждения трех южноуральских ЗАТО (Озерск, Снежинск, Трехгорный), в которых проживают более 160 тысяч человек. Из этих территорий в адрес регионального правительства регулярно поступают сигналы о нехватке медицинского оборудования и квалифицированного персонала, угрозах оптимизации медицинских учреждений. Дмитрий Вяткин входит в рабочую группу при Комитете Госдумы РФ по охране здоровья и в настоящий момент подключился к решению данной проблемы.

На встрече также обсуждались вопросы региональной поддержки деятельности НКО, поисковых и военно-патриотических организаций, добровольчества и волонтерства.

Источник: gubernator74.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39359/