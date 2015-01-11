Окончены поиски пропавших на Урале школьниц

Завершены поиски подростков, пропавших в Челябинской области 13 мая, – девочки вышли из дома в поселке Бродокалмак (Красноармейский район, Челябинская область), после чего связь с ними прервалась.

Подружки, одной из которой 11 лет, а другой – 13, найдены живыми. Об этом сообщили волонтеры «Легион-СПАС». Девочек искали больше суток, к поискам подключились полицейские, следователи-криминалисты, кинологи, пожарные, волонтеры и авиация.

Где все это время находились подростки, не сообщается. В ГУ МВД отметили, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось, с девочками работают сотрудники полиции. По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело.

https://dostup1.ru/society/Okoncheny-poiski-propavshih-na-Urale-shkolnits_116277.html