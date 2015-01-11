На Южном Урале более 50 детских лагерей находятся под угрозой из-за лесных пожаров

В Челябинской области возбуждено десять уголовных дел по фактам лесных пожаров.

С апреля в регионе зарегистрировали более 350 лесных пожаров. Это в 1,5 раза больше, чем в за аналогичный период 2018-го. Площадь возгораний составила около 9,5 тыс. гектаров. По факту пожаров возбуждено десять уголовных дел. Около ста человек оштрафовали на общую сумму 380 тыс. рублей.

По словам заместителя начальника регионального управления МЧС Эдуарда Дорожкина, существует угроза перехода лесных пожаров на территорию 51 детского лагеря. В одном из учреждений области выявили нарушения. Речь идет о лагере «Березка» в Чебаркульском районе. До начала эксплуатации нарушения будут устранены, отметил Эдуард Дорожкин.

В Челябинской области с 1 мая действует особый противопожарный режим. Практически для всех южноуральцев ограничен вход и въезд в леса. Под исключение попадают только специалисты по охране, защите и воспроизводству лесного фонда

http://echochel.ru/news/2019/05/14/79829/