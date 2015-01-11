Спасенный под Кыштымом лебеденок взмыл в небо вместе с подругой

История со счастливым концом: лебеденок, прошлой осенью попавший под пули охотников под Кыштымом, окончательно выздоровел и улетел, - птицу оперировал и реабилитировал известный зоозащитник Карен Даллакян.

Напомним, после случившегося у раненого лебеденка извлекли из крыла две пули. После прохождения реабилитации его планировалось выпустить на волю именно на Увильдах, поближе к семье. Родители лебеденка, которых местные жители в прошлом году назвали Гошей и Глашей, снова вернулись на водоем, где остался их птенец.

Но дожидаться момента, когда его выпустят на волю, уже окрепший лебедь не стал. Из искусственного пруда клиники Карена Даллакяна, он поднялся на крыло и улетел, пишет «Кыштымский рабочий».

Причем не один. Еще в период реабилитации лебедь познакомился с Ксюшей, тоже краснокнижной птицей этого же семейства. Ее спасли в один с ним день. Она замерзала на Карповом пруду – голодная и обезвоженная.

Лебеди не только подружились, но и вместе шли на поправку быстрее других своих сородичей.

https://dostup1.ru/society/Spasennyy-pod-Kyshtymom-lebedenok-vzmyl-v-nebo-vmeste-s-podrugoy_116280.html