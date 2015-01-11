Полицейские Озерска присоединились к общероссийской акции МВД «Зарядка со стражем порядка»

15 мая 2019 года сотрудники Озерской полиции провели утреннюю зарядку с воспитанниками детского сада № 27.

Инспектор направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант Сергей Комаров совместно с председателем Общественного совета при управлении МВД по ЗАТО г.Озерск Анной Романовой провели с ребятами разминку и показали комплекс несложных упражнений.

Помимо этого полицейский рассказали детям, как важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В беседе со стражем порядка некоторые из ребят признались, что хотели бы служить в полиции, когда вырастут, на что получили наставление усердно заниматься спортом, ведь поддержание физической формы для сотрудника органов внутренних дел является обязательным условием несения службы.

Акция «Зарядка со стражем порядка» проводится ежегодно во всех регионах страны и направлена на пропаганду здорового образа жизни, а также воспитание подрастающего поколения на положительном примере сотрудника органов внутренних дел.