На Южном Урале нашли 4 производителей некачественной молочной продукции

В Челябинской области выявили производителей некачественной молочной продукции – четыре компании, выпускающие сливочное масло и молоко, расположены на Южном Урале.

По словам главного санитарного врача Магнитогорска Ларисы Булаковой, в список производителей некачественной молочной продукции попали 13 компаний. Они выпускают фальсифицированную продукцию, а также масло с отклонениями по физико-химическим показателям. Четыре производителя зарегистрированы на территории Челябинской области.

Например, масло сладко-сливочное «Крестьянское» массовая доля жира 72,5% (ООО «Велда», Челябинск) фальсифицировано жирами растительного происхождения. Такие же отклонения выявили в составе масла «Крестьянское» (ООО ТД «Уралснаб», Челябинск).

При проведении лабораторных испытаний молока «Российское» 3,2% (Агрофирма «Наровчатка», Агаповский район) установлено, что массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) составила 7,5% при норме не менее 8%. Молоко питьевое пастеризованное и биоряженка ООО «Уральская молочная компания» (Агаповский район) не соответствовали по показателю «массовая доля СОМО».

Добавим, что в полный список недобросовестных производителей вошли компании из Башкортостана, Самары, Перми, Тульской, Свердловской областей и других территорий. С полным списком производителей некачественной продукции можно ознакомиться здесь.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nashli-4-proizvoditeley-nekachestvennoy-molochnoy-produktsii_116418.html