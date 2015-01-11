Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.05.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. . Сегодня вторник 21 мая 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 3 град. С • атмосферное давление 735 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 93 % • ветер западный 3-5 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Октябрьская12, Музрукова 41, Чапаева 2,4, Гайдара 17-2п, Дзержинского 35-18,19,20п-ы, с 9 до окончания Трудящихся 41, К.Маркса 8-1п, 10-1п, 17, Дзержинского 56-8п, с 9 до 12 часов Набережная 27, с 8.30 до 17 часов Октябрьская 20, с 9 до 15 часов 2. В сетях электро-снабжения Космонавтов 2,4,6, с 9 до 12 часов Ленина 26,28, с 9 до 16 часов 3. В сетях горячего водоснабжения , Набережная 25, 27, 33, с 8.30 до окончания Октябрьская12, Музрукова 41, Гайдара 17-2п, Дзержинского 35-18,19,20п-ы, с 9 до окончания Гайдара 26-2,3,4п-ы, Победы 28, К.Маркса 8-1п, 10-1п, 17, с 9 до 12 часов Октябрьская 20, с 9 до 15 часов Семёнова 10-1п, 17, Иртяшская 7-5,6п-ы, 11, 9, с 8 час. до окончан Набережная 27, Ленинградская 9,11 с 8.30 до 17 часов Вниманию жителей округа! По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 21-22 мая местами в восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 21 мая 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: ОЯ (КНЯ): не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5º, в горах и низинах заморозки до минус 3°, днем плюс 10-15°, в горах плюс 4-9°. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211 обращений граждан. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39421/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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