Безопасность на выпускных вечерах обеспечит полиция Озерска

Безопасность выпускных балов, которые пройдут с 22 мая по 30 июня, обеспечивают полицейские, а также сотрудники частных охранных предприятий и представители общественных формирований.

Из 17 учебных заведений Озерска в этом году выпускаются более тысячи учащихся школ. Все праздничные мероприятия будут проходить под особым контролем сотрудников полиции с привлечением участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних полиции. К охране порядка также привлечены частные охранники, и дружинники.

В образовательных учреждениях проведены инструктажи с администрацией, техническим персоналом и учащимися по недопущению нарушения общественного порядка и дорожной безопасности. К местам проведения мероприятий приближены маршруты подразделений ГИБДД. В указанный период предусмотрено увеличение численности патрульно-постовых нарядов, их приближение к местам проведения праздничных мероприятий, в том числе в ночное время. Особое внимание будет уделяться пресечению фактов употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, а также реализации алкоголя несовершеннолетним.

Организация работы по обеспечению безопасности в период проведения выпускных вечеров находится на контроле у руководства Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.