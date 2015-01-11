Безопасность на выпускных вечерах обеспечит полиция Озерска

Безопасность выпускных балов, которые пройдут с 22 мая по 30 июня, обеспечивают полицейские, а также сотрудники частных охранных предприятий и представители общественных формирований.
Из 17 учебных заведений Озерска в этом году выпускаются более тысячи учащихся школ. Все праздничные мероприятия будут проходить под особым контролем сотрудников полиции с привлечением участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних полиции. К охране порядка также привлечены частные охранники, и дружинники.
В образовательных учреждениях проведены инструктажи с администрацией, техническим персоналом и учащимися по недопущению нарушения общественного порядка и дорожной безопасности. К местам проведения мероприятий приближены маршруты подразделений ГИБДД. В указанный период предусмотрено увеличение численности патрульно-постовых нарядов, их приближение к местам проведения праздничных мероприятий, в том числе в ночное время. Особое внимание будет уделяться пресечению фактов употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, а также реализации алкоголя несовершеннолетним.
Организация работы по обеспечению безопасности в период проведения выпускных вечеров находится на контроле у руководства Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.
Ключевые теги: выпускные, школа, правопорядок, безопасность, сотрудники УВД.
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