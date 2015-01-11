На праймериз «Единой России» проголосовали 105 тыс. южноуральцев

В Челябинской области 26 мая завершился единый день предварительного голосования «Единой России» – в праймериз приняли участие более 105 тыс. избирателей.
Предварительная явка на 20.00 по региону составила 11,85%. Самую высокую явку показал Чесменский муниципальный район, где проголосовало 20,67% избирателей. В Челябинске высокая явка была в Курчатовском (15,5%) и в Тракторозаводском районах (13,28%).
В Челябинской области на участие в предварительном голосовании подали заявки 1 092 человека. Всего в рамках праймериз будут распределяться 487 мандатов. По итогам предварительного голосования определятся кандидаты от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы 8 сентября.
https://dostup1.ru/politics/Na-praymeriz-Edinoy-Rossii-progolosovali-105-tys-yuzhnouraltsev_116597.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: Единая Россия, праймериз, избиратели.
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