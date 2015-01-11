Троих выпускников выгнали с ЕГЭ по математике в Челябинской области

В Челябинской области состоялся первый обязательный ЕГЭ – 29 мая около 14 тыс. выпускников сдавали математику, в том числе 269 человек (с ограниченными возможностями здоровья) – в форме государственного выпускного экзамена.

ЕГЭ по математике базового уровня в этот день сдавали 5,9 тыс. выпускников, которым математика не требуется для поступления в вуз. Для получения аттестата им достаточно набрать 3 балла из пяти возможных.

На профильный экзамен пришли 7,9 тыс. участников. Участникам требовалось выполнить 12 заданий с кратким ответом и 7 с развернутым в течение 3 часов 55 минут. Минимальный порог – 27 баллов. Результаты данного экзамена засчитываются для получения аттестата и участвуют в конкурсе для поступления в вузы, имеющих в перечне вступительных испытаний учебный предмет «Математика».

Всего в области было задействовано 89 пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и 33 пункта ГВЭ. Во всех аудиториях велось онлайн-видеонаблюдение.

«Благодаря работе онлайн-наблюдателей сегодня в Челябинской области были удалены с экзамена 3 участника ЕГЭ, попытавшиеся воспользоваться во время экзамена справочными материалами и мобильными телефонами. Результаты по математике для них аннулированы. Выпускникам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен по базовой математике в сентябре, чтобы они смогли получить аттестат. Я еще раз напоминаю всем участникам, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушители на экзаменах по выбору смогут повторно сдать ЕГЭ не ранее чем через год», – уточнил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

https://dostup1.ru/society/Troih-vypusknikov-vygnali-s-EGE-po-matematike-v-Chelyabinskoy-oblasti_116718.html