Из Челябинска запустят прямые рейсы в Батуми

Южноуральцам станет удобнее добраться до Грузии – с 23 июня авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает прямое авиасообщение между Челябинском и Батуми.

Рейсы из Челябинска в Батуми будут осуществляться по воскресеньям, в обратном направлении – по понедельникам. Из Челябинска самолет вылетает в 23.30 по местному времени, посадка в Батуми – в 02.00 по местному времени. Обратно – в 03.00, прилет – в 07.30. Общее время в полете составит 3,5 часа.

Сезонные рейсы будут действовать до 22 сентября. Стоимость перелета в обе стороны будет составлять от 20,5 тыс. рублей (в зависимости от курса евро).

https://dostup1.ru/economics/Iz-Chelyabinska-zapustyat-pryamye-reysy-v-Batumi_116722.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop