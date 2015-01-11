Курорты – не в тренде. Где россияне хотят отдыхать летом 2019?

Число россиян, желающих отдохнуть летом за границей, выросло в два раза. Исследование провел ВЦИОМ.

Участников опроса спрашивали, куда бы они поехали, если бы позволяли средства, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Помимо зарубежного отдыха, многие выбирали российские курорты. Правда, в этом году было меньше желающих увидеть Крым и черноморское побережье Кавказа. Зато больше по сравнению с прошлым годом было тех, кто хотел бы остаться дома.

Фактический отдых от желаемых запросов отличается. Вместо жарких стран и пальм, почти половина респондентов отдыхать будет в своем городе. В том числе – на даче. Главная причина верности малой родине – отсутствие денег. Так ответили 53 процента россиян. И только шесть процентов любят отдыхать именно дома.

https://www.cheltv.ru/kurorty-ne-v-trende-gde-rossiyane-hotyat-otdyhat-letom-2019/