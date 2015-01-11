Июнь в Челябинской области будет переменчивым – жара за 30 и прохлада

В июне погода в Челябинской области по прогнозам синоптиков будет неустойчивой – жаркая и ясная погода будет периодически сменяться прохладой и дождями.

По данным Gismeteo, начало месяца обещает быть жаркими с дождями и грозами. Температура воздуха в дневные часы составит плюс 23-25 градусов.

На следующей неделе на смену теплу придет прохлада – в дневные часы 15-20 градусов, ночью – плюс 7-10 градусов. При этом практически всю неделю будет пасмурно и дождливо.

Зато последующая за ней неделя обещает быть по-летнему жаркой. Днем столбик термометра будет преодолевать тридцатиградусную отметку, в отдельных районах воздух будет прогреваться до плюс 35-37 градусов.

Вторая половина месяца вновь отметится прохладой и дождями. Но похолодание будет недолгим, в двадцатых числах летнее тепло вернется в регион.

Как сообщили в челябинском Гидрометцентре, в метеорологии летний период начинается с устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через плюс 15 градусов. В южных районах области переход температуры через 15 градусов происходит в последних числах мая, в центральных районах наблюдается в первой пятидневке июня, а в северо-западных районах - 12-17 июня.

Средняя температура воздуха в июне равняется плюс 16-18 градусов, в горах – плюс 14-15 градусов, в отдельные годы она может достигать плюс 19-22 градуса. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 34-38 градусов. В холодные годы средняя температура воздуха за месяц не превышает плюс 10-14 градусов.

В первой декаде июня велика вероятность возникновения заморозков в воздухе и на поверхности почвы, а в 1932 и 1935 годах последние заморозки были отмечены 19-27 июня.

Осадки по территории области распределяются очень неравномерно. Наибольшее количество осадков, 70-85 мм наблюдается на северо-западе области. На остальной территории выпадает 48-65 мм. В дождливые годы количество осадков в 2-3 раза превышает среднюю многолетнюю величину. А в сухие годы месячная сумма осадков равняется 3-10 мм. В первой декаде июня в горах может выпадать снег. В течение 7-15 дней гремят грозы, изредка наблюдается град и туман.

Июнь считается наиболее засушливым месяцем в году. В северных районах в среднем бывает 6-7 дней, в южных районах – 12-13 дней с суховеями различной интенсивности.

Июнь - начало лета, в народе его называют «хлеборостом». В лесу появляются первые ягоды и грибы. 22 июня - самый длинный день и самая короткая ночь в году. На июнь приходится большой христианский праздник - День святой Троицы. В народе его часто называют просто Троица. Неделя, предшествующая Троице, совпадает с языческим праздником, который также отмечался на Руси - это русальная неделя.

В народе говорят: если первые два дня июня льет дождь, то весь месяц будет сухим. Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать изобилия плодов. Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду. Если в июне частые зарницы, то урожай будет хорошим. Каков июнь, таково и сено. Сильные росы в июне - предвестники хорошего урожая.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/iyun-v-chelyabinskoy-oblasti-budet-peremenchivym-zhara-za-30-i-prohlada