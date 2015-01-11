Триумф озёрского артиста, музыканта, композитора

Победой в двух номинациях завершился XIII Всероссийский конкурс актерской песни им. Клавдии Шульженко для Сергея Гальперина, артиста театра кукол «Золотой петушок».

Победой в двух номинациях завершился XIII Всероссийский конкурс актерской песни им. Клавдии Шульженко для Сергея Гальперина, артиста театра кукол «Золотой петушок».

В Озерске и за его пределами его знают не только как актера, рок-певца, звукорежиссера, заведующего музыкальной частью, но и как талантливого композитора, драматурга, режиссера. Спектакли по его пьесам с успехом идут в театрах России, именно он написал музыку для шоу-мим группы «Глеб и Валери» (г. Москва), а для аудиокниги «Puss in Boots» (г. Чикаго, США) не только музыку, но еще и стихи.

В Озерский театр кукол он пришел работать 10 лет назад! И здесь его талант раскрылся в полную мощь. Закончив экспериментальный курс факультета «Театральное искусство» Воронежского государственного института искусств, он овладел мастерством артиста драмы, театра кукол, оперетты, эстрады и цирка. Но есть еще то, чему научила его жизнь и стремление к самосовершенствованию: знание классической музыки, литературы, киношедевров.

Он владеет гитарой, фортепиано, флейтой, тромбоном, аккордеоном, балалайкой, мандолиной, трубой, саксофоном, кларнетом. Думаю вас удивят другие его способности: многоборье, каратэ, айкидо, самбо, тяжелая атлетика.

При такой многогранности, эрудированности и таланте, он очень скромный человек, не любит о себе говорить. И на конкурс собирался без лишней суеты.

Выбрал песни по душе – «Журавли» Яна Френкеля и «Очень хочется в Советский Союз» группы «Ундервуд». Спел и получил диплом 2 степени в номинации «Сольное пение».

Кажется просто? Совсем непросто исполнять всем известные произведения. Надо найти свою изюминку, воплотить так, как до тебя не удавалось никому. В этом и есть сложность актерской песни.

Авторская песня Сергея «Там Я был», прозвучала как исповедь, крик души. Она созвучна всем. У каждого есть свой любимый дворик, где прошло детство, первая, чистая и нежная любовь, друзья, повзрослевшие, а многие уже ушедшие из жизни. Песню свою он сердцем написал… Задел за «живое» и зрителей, и жюри! А в результате - звание лауреата и диплом первой степени!

Это называется талант. Оценили его по достоинству. Галерея успехов Озерского театра кукол пополнилась новыми наградами.

Константин Тимофеев (Прокопьевский драматический театр) написал: «Поздравляю, горжусь, что я твой современник».

И мы гордимся, желаем вдохновения и творческих успехов!