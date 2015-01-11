Банк России выявил 13 «черных» кредиторов в Челябинской области

В I квартале 2019 года на территории Челябинской области было выявлено 13 нелегальных кредиторов.

Большинство из «нелегалов» даже не указывали своего наименования, рекламируя услуги в СМИ. Другие незаконно использовали в своих наименованиях словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая организация».

«Выдавать кредиты и займы на регулярной основе могут только банки, МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России. Если разрешения у компании (или лицензии у банка) нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает займы или кредиты – это нелегальный кредитор», – говорится в сообщении.

В целом по УрФО в I квартале 2019 года было выявлено 48 «черных» кредиторов.

Проверить легальность кредитора можно на сайте ЦБ РФ, в Справочнике по кредитным организациям или Справочнике участников финансового рынка. Однако даже если компания есть в списке, необходимо помнить о фирмах-двойниках. Мошенники могут использовать название легального кредитора и даже создать сайт, схожий с его ресурсом. Поэтому пользуясь услугами онлайн, нужно обращать внимание на адреса, телефоны и условия кредитования.

Полную информацию о том, как не стать жертвой «нелегалов» и чем может грозить пользование их услугами, можно найти на просветительском ресурсе Банка России www.Fincult.info.

https://dostup1.ru/finance/Bank-Rossii-vyyavil-13-chernyh-kreditorov-v-Chelyabinskoy-oblasti_116775.html