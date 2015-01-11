ПО «Маяк» вложит 200 млн руб. в строительство крупнейшего в России центра облучательных технологий

ПО "Маяк" инвестирует 200 млн рублей в создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) в Озерске.

Строительство центра началось в апреле. Проект реализуется в рамках программы по созданию в Озерске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). "Общая стоимость строительства центра составляет 200 млн рублей, единственным инвестором выступает "Маяк", - сообщил "Интерфаксу" представитель УК АО "Атом-ТОР" (обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ТОСЭР - ИФ) Сергей Орел. "Самое "сердце" стройки - специальный бассейн, в котором будет базироваться промышленная гамма-установка, оснащенная источниками с радионуклидом кобальт-60. В настоящий момент бассейн глубиной более 5 метров построен. В ближайшие дни вокруг него уплотнят грунт и начнут монтировать специальный армирующий каркас", - говорится в релизе.

Как сообщалось, производственная деятельность специализированного РЦОТ в Озерске предполагает оказание комплексных услуг по стерилизации медицинских изделий различного назначения, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов и сельскохозяйственных культур методом холодной стерилизации. Возводимый в Озерске центр станет крупнейшим не только в Уральском федеральном округе, но и в России в целом. Запустить РЦОТ в эксплуатацию и провести первое товарное облучение продукции планируется в конце 2019 года.

http://www.finmarket.ru/news/5010554