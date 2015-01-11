На Южном Урале 13,5 тыс. выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

В Челябинской области более 13,5 тысяч человек 3 июня сдают ЕГЭ по русскому языку.

«ЕГЭ в данный момент выполняет двойную функцию: во-первых, он позволяет получить аттестат, а во-вторых, поступить в вуз. Для получения аттестата необходимо преодолеть минимальный порог, что могут сделать абсолютно все дети, добросовестно посещавшие школу. А те ребята, которые претендуют на поступление в вузы, где высокие требования к абитуриентам, должны продемонстрировать совершенно другие знания. Поэтому в контрольных измерительных материалах есть задания повышенного уровня сложности, что позволяет набрать большое количество баллов для конкурса на поступление в вуз», – отметила и.о. первого замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.+

Участникам экзамена предстоит выполнить работу из двух частей. Первая включает в себя 26 заданий с кратким ответом, во второй требуется написать сочинение. На выполнение отводится 3,5 часа.

Результаты экзамена будут известны не позднее 20 июня.

В период ГИА в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (351) 263-25-17.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-135-tys-vypusknikov-sdadut-EGE-po-russkomu-yazyku_116804.html