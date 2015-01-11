Ветер до 27 м/с, грозы и град: погода на Южном Урале ухудшится

Утром и днем 4 июня, ночью и днем 5 июня при прохождении холодного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра до 22-27 м/с, грозы с крупным градом.

По данным Гидрометцентра, днем ожидается 15-20 градусов, на юге области потеплеет до 25. На севере прогнозируется 10-15 градусов. В Челябинске ожидается 18-20. Будет облачно с прояснением, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

https://dostup1.ru/society/Veter-do-27-ms-grozy-i-grad-pogoda-na-Yuzhnom-Urale-uhudshitsya_116861.html