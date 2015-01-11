На Южном Урале официально сменился главный поставщик электроэнергии

Министр энергетики РФ Александр Новак подписал приказ о присвоении с 1 июля статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале «Уральской энергосбытовой компании», которая является дочерней структурой «Фортума».

«Уральская энергосбытовая компания» будет работать в зоне деятельности «Челябэнергосбыта», который потерял статус гарантирующего поставщика в июне 2018 года. Вскоре функции поставщика на время перешли к МРСК Урала – «Челябэнерго», а в апреле победителем конкурса Минэнерго было признано ООО «Фортум – Новая генерация» (совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «ЭК «Восток», позже структура сменила название на «Уральскую энергосбытовую компанию».

Новый поставщик должен приступить к выполнению функций с 1 июля 2019 года при условии выплаты 100% долгов предыдущего гарантирующего поставщика в регионе – компании «Челябэнергосбыт» – перед поставщиками оптового рынка электроэнергии.

Энергетики рекомендуют жителям Челябинской области своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию. Вся электроэнергия, потребленная с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019, должна быть оплачена в адрес ОАО «МРСК Урала».

https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-ofitsialno-smenilsya-glavnyy-postavschik-elektroenergii_116896.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop