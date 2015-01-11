Пушкин. 220

В 2010 году ООН утвердила 6 июня как День русского языка. Он стоит на восьмом месте по распространенности в мире. Для 147 миллионов человек – это родной язык, и еще 116 миллионов хорошо им владеют как вторым.

Почему именно 6 июня? Все верно. Потому что именно поэт, родившийся 6 июня 1799 года, считается самой важной литературной личностью в отечественной культуре. Да, это Пушкин.

Кроме того, 6 июня отмечается Пушкинский день России по всей стране.

В городах и селах проходят фестивали любительской и профессиональной поэзии, библиотеки организуют тематические вечера, посвященные творчеству А.С. Пушкина и других поэтов. В школах устраивают торжественные награждения учеников, которые продемонстрировали особые успехи в изучении литературы и русского языка.

Вообще в этот день принято поздравлять ученых-пушкинистов, исследователей творчества великого поэта, поэтов и прозаиков (профессионалов и любителей), учителей и преподавателей русского языка и литературы, приобщающих детей и подростков к творчеству Александра Сергеевича, а также – сотрудников многочисленных пушкинских музеев.

Почему этот праздник так важен? Потому что это фундамент нашей культуры и истории. Знание творчества Пушкина – то, что помогает нас идентифицировать как представителей русской культуры.

Особо торжественно отмечалось 200-летие великого поэта.

Последующие круглые даты проходили значительно скромнее. Почему? Означает ли это, что Пушкина все-таки «сбросили с парохода современности»? Об этом я спрашивал озерских и питерских любителей и знатоков творчества «Солнца русской поэзии» в канун очередного юбилея поэта. Полученные ответы оказались актуальны и сегодня…

Подробности в зарисовке:

Александр Волынцев