Поэзия через фотографию: в Озерске открылась выставка из Новоуральска

7 июня в Озерске открылась выставка работ фотографов из Новоуральска «Поэзия русского пейзажа». Свои фотографии представил фотоклуб "Новоуральский малахит", который объединяет 45 участников, энергичных талантливых людей, влюбленных в фотографию с самого детства.

В новоуральское сообщество приходят самые разные люди: профессиональные фотографы и любители фотоискусства. Когда-то в городе работал фотоклуб "Малахит", куда входили самые известные фотографы города. Клуб просуществовал недолго, а потом его деятельность прекратилась . Два года назад нашлись неравнодушные люди, которые решили возродить деятельность фотоклуба в Новоуральске. Это Владислав Галушко и Евгений Дьяков.

В. Галушко - профессиональный фотограф, фотографирует с детства. Называет себя "плёночником", до сих пор снимает на пленку. Цифровой фотоаппарат,конечно, имеет, но плёнка - это его конек. Е. Дьяков известен новоуральцам и как профессиональный фотограф, и как один из первых в городе организатор фотостудии.

На открытии фотовыставки Владислав рассказал о деятельности клуба, о его тесной связи с администрацией Новоуральска, о социальных и культурных проектах, в которых участвует «Новоуральский малахит». Неформальный разговор между представителями творческой общественности закрытых городов всегда идет на пользу: возникает потребность обмениваться своими достижениями, делиться идеями и планами. Так, предварительно договорились об участии озерских фотографов в фотобиеннале, которое будет проходить в Новоуральске в день работника атомной промышленности, в проекте примут участие фотохудожники из городов системы Росатома.

Выставка «Поэзия русского пейзажа» примечательна тем, что на ней запечатлена не только уральская природа. Великолепие гор, изысканность

водоемов, притягательность лесов – все это можно будет увидеть в выставочном зале Центральной городской библиотеки до 30 июня.

Текст и фото: Наталья Колянова