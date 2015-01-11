Лето возвращается: на Южный Урал идет 30-градусная жара

В Челябинской области после выходных температура воздуха резко поднимется – местами столбики термометров подскочат до плюс 30 градусов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на понедельник, 10 июня, температура составит 10-15 градусов, в горах и низинах до плюс 4. Днем температура прогреется до плюс 25-30 градусов, на севере – 20.+

При этом ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы, возможен град. А порывы северо-западного ветра будут достигать 15 м/с.

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