Жара и грозы в Челябинской области сменятся похолоданием

В Челябинской области в ближайшие двое суток ожидается 30-градусная жара с грозами – к концу недели синоптики прогнозируют похолодание.

Во вторник, 11 июня, ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди, в отдельных территориях – очень сильные, грозы, град, местами крупный. Ночью будет 13-18 градусов, в низинах – до 12-ти. Днем потеплеет до 25-30 градусов. Порывы ветра при грозах усилятся до 25 метров в секунду.

В среду, 12 июня, прогнозируется 12-17 градусов ночью и 25-30 – днем. Дожди и грозы сохранятся, а ветер стихнет до 15 метров в секунду. В четверг, 13 июня, ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Синоптики прогнозируют 8-13 градусов ночью, в горах – до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов, на юге региона – до 22.

https://dostup1.ru/society/Zhara-i-grozy-v-Chelyabinskoy-oblasti-smenyatsya-poholodaniem_117071.html