Новости Службы спасения

Что произошло в Озёрске за минувшую неделю?

9 июня 2019 в 11.36 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с сообщением, что на крыше дома по пр. Победы находится девушка и не может спуститься. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей.

В 11.55 спасатели при помощи лестницы сняли девушку (1996 г.р.) с высоты примерно 10 метров. Медицинская помощь не потребовалась.

В 17.30 в ЕДДС позвонила жительница города с просьбой вскрыть дверь ее квартиры: дверь захлопнулась, когда она вышла ненадолго не лестничную клетку, ключей нет, в квартире трехмесячный малыш.

В 18.00 спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом. С ребенком за это время ничего не случилось.