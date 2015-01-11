На Южном Урале сохранятся заморозки до –3 градусов

Ночью 14-15 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.
В большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных районах – чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).
Напомним, Уральский регион оказался на пути холодного скандинавского циклона, который уже заморозил Европейский Север России и стремительно движется в сторону Сибири.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-sohranyatsya-zamorozki-do-3-gradusov_117139.html
Ключевые теги: заморозки, Челябинская область, ухудшение погодных условий.
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