На Южном Урале сохранятся заморозки до –3 градусов

Ночью 14-15 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.

В большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных районах – чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

Напомним, Уральский регион оказался на пути холодного скандинавского циклона, который уже заморозил Европейский Север России и стремительно движется в сторону Сибири.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-sohranyatsya-zamorozki-do-3-gradusov_117139.html