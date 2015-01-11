В Челябинске на площади Революции 7 дней будут работать врачи разного профиля

В пятницу, 14 июня, на площади Революции вновь откроется «Территория здоровья» – пройти обследования и получить рекомендации специалистов южноуральцы смогут до 21 июня включительно.

Как отмечают организаторы, работу «поликлиники под открытым небом» решили продлить в связи с большим интересом гостей и жителей города. Теперь на протяжении недели все желающие смогут обратиться в специальные мобильные комплексы, чтобы бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Отвечать на вопросы посетителей будут терапевт и инструктор по ЛФК. Также свои рекомендации по гигиене полости рта даст стоматолог.+

Традиционно в определенные дни на площадке будут работать узкие специалисты, среди которых: эндокринолог, кардиолог, пульмонолог.

Помимо этого, для удобства гостей организуют зоны отдыха, а также подготовлены творческие номера и викторины с призами.

Напомним, ранее «Территория здоровья» действовала три уикенда подряд, с 18 мая по 2 июня. За это время ее гостями стали свыше 700 человек, которые прошли более 3 тыс. обследований.

На этот раз площадка будет работать каждый день с 14 по 21 июня, с 12.00 до 16.00. Для прохождении флюорографии при себе желательно иметь паспорт.

https://dostup1.ru/medicine/Na-ploschadi-Revolyutsii-7-dney-budut-rabotat-vrachi-raznogo-profilya_117142.html