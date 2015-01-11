Продолжается работа летней творческой лаборатории

Накануне состоялось второе занятие Летней творческой лаборатории-уникального совместного проекта Группы ЧТПЗ, благотворительной программы «Росток» и МБУ «Культурно- досугового центра».

Темой очередного занятия стало знакомство с архитектурой Храма и экскурсия в Храм.

Юные участники - «лаборанты» вместе с профессором Всезнайкиным играли в игру "составь слово", определяли цветную картинку по карандашному рисунку, собирали пазлы, расшифровывали старинные свитки.

После этого все прошли на территорию Храма Покрова Пресвятой Богородицы, где для детей была проведена чудесная экскурсия. Ребята познакомились с внутренним убранством Храма, а также прошли к Звоннице и получили мастер-класс по колокольному звону.

Завершилось занятие на детской площадке; здесь дети повеселись, поиграли, а также получили подарки.

Организаторы ждут новых участников летней творческой лаборатории в следующий четверг в 10.00.Тема следующего занятия- «Раскрась этот мир»(встреча с художником, мастер-класс «Рисуем наш Храм»).