Суд признал сговор «Фортума» о контрактах на 90 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа признал правомерным решение Челябинского УФАС и центрального аппарата ФАС России об антиконкурентном соглашении ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» по заключению контрактов на 90 млн без конкурса.

Напомним, в конце 2017 года Челябинское УФАС установило, что компании заключили шесть допсоглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области. Допсоглашения изменили предмет договора, расширив территорию оказания услуг до Тюменской области и ХМАО – Югры. Также поменялись объем, сроки и стоимость договора, которая увеличилась с 10 до 100 млн рублей.

Заключение соглашений осуществлялось на протяжении 2015-2016 годов. В результате другим компаниям были созданы препятствия по доступу на товарные рынки. При этом ПАО «Фортум» шесть раз объявляло закупки, на участие в которых подавали заявки от 3 до 10 хозяйствующих субъектов. Однако затем компания их отменяла, поскольку это могло помешать победе ООО «Промтехэкспертиза».+

Челябинское УФАС признало, что соглашение привело к ограничению конкуренции. ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» выдано предписание прекратить участие в соглашении, которое было исполнено.

Ранее коллегия ФАС России подтвердила правомерность выводов об антиконкурентном соглашении двух компаний. За нарушение антимонопольного законодательства ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» оштрафованы на 1,1 млн рублей каждый. ПАО «Фортум» оплатило штраф в федеральный бюджет, ООО «Промтехэкспертиза» обжалует постановление в Арбитражном суде.

https://dostup1.ru/economics/Sud-priznal-sgovor-Fortuma-o-kontraktah-na-90-mln-rubley_117193.html