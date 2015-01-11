Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин: Хотим вернуть Малкина в команду

В текущем межсезонье в КХЛ наиболее активное усиление состава проводит «Металлург».

Магнитогорский клуб уже подписал контракты с защитником «Ак Барса» Полом Постмой, ключевыми нападающими ярославского «Локомотива» Андреем Локтионовым и Брэндоном Козуном, лидерами нижегородского «Торпедо» вратарем Станиславом Галимовым, форвардами Владимиром Галузиным и Денисом Паршиным, а также одной из главных звезд атаки ХК «Сочи» Эриком О’Деллом. Кроме того, из НХЛ вернулся воспитанник клуба, олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Яковлев. В интервью «Известиям» вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о задачах на сезон, возвращении игроков из-за океана, шансах дождаться перехода в «Магнитку» ее самого звездного воспитанника Евгения Малкина и долголетии лидера команды Сергея Мозякина.

- Виктор Рашников прошлым летом сказал, что есть задача выиграть Кубок Гагарина за три года. Один уже прошел. Предстоящий сезон тоже будет промежуточным?

- Я думаю, что ту фразу Виктор Филиппович специально сказал для журналистов. Внутри клуба у нас не было разговоров на эту тему, все понимают, что в «Магнитке» перед каждым сезоном ставится только одна задача – победа в Кубке Гагарина. И мы стараемся добиться этой цели каждый год. Другое дело, что это спорт, в котором не гарантировано исполнение того, что написано на бумаге. Представьте себе идеальный вариант: владельцы клубов провели селекцию. И распределили места между собой согласно вложенным деньгам. Знаете, в преферансе бывает игра без игры. То есть ты взял карты, что-то говоришь, а вслед за тобой все говорят: «пас». И ты выиграл. В спорте так не бывает. Тогда бы болельщики не ходили на матчи. И мы видим это на примере НХЛ, где в нынешнем сезоне почти все лидеры регулярного чемпионата вылетели в первом раунде плей-офф. Мы видим это на примере чемпионата мира по хоккею, где Финляндия, на которую никто не ставил, выиграла у Швеции, России и Канады. Прописанного алгоритма победы не существует.

- Весной «Магнитка» расторгла контракт с Николаем Кулеминым и заключила новый. Это было сделано для того, чтобы существенно снизить его зарплату?

- Да, вы правильно все поняли. Играя в НХЛ, Кулемин, как бы правильнее сказать, немножко не до конца представлял, какой у нас здесь теперь чемпионат. С ним были серьезные разговоры на эту тему. И я признателен ему за то, что он понял сложившуюся ситуацию. Сказал, что знает о приближающемся введении потолка зарплат, при этом подчеркнул, что рад вернуться в родной город и хочет дальше играть за нашу команду. Поэтому мы пришли с ним к компромиссу.

- Воспитанник магнитогорской хоккейной школы Егор Яковлев вернулся из Северной Америки. Казалось, что после нескольких лет, проведенных в СКА, ему дорога назад в Питер. Было сложно добиться его перехода в «Магнитку»?

- Вы сами ответили на вопрос: он наш воспитанник. За счет этого и удалось убедить Егора перейти к нам. У него не получилось поиграть за «Магнитку» сразу после выпуска из школы. Но сейчас Яковлев имеет такой шанс. Думаю, только за счет этого нам удалось его подписать.

- Есть шанс, что Евгений Малкин закончит карьеру в «Металлурге»?

- Мы всегда говорим, что хотели бы видеть Малкина у себя, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ. И Женя это знает. В его интервью тоже проскальзывала эта идея. Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может произойти. Наверное, неправильно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше.

- При назначении главным тренером Йозефа Яндача Вы сразу сказали, что после окончания двухлетнего контракта его заменит Виктор Козлов. Сейчас сроки рокировки и кандидатура преемника остаются теми же?

- Насчет сроков воздержусь от ответа. Год не год, но мы прямо говорили об этом и с Йозефом при назначении, и с Виктором. Яндач понимает наши намерения. Он профессиональный тренер и знает, что немногие из наставников в наше время работают долгие годы на одном месте. Прошла пора Виктора Васильевича Тихонова, десятилетиями возглавлявшего ЦСКА. Или Валерия Константиновича Белоусова, который у нас семь лет работал главным тренером. Все меньше и меньше таких примеров. Причем эта тенденция заметна не только в КХЛ, но и в НХЛ. Тренеры это осознают и стараются что-то выиграть здесь и сейчас, чтобы заработать новый контракт.

- «Металлург» – один из немногих клубов КХЛ, у которого на балансе есть арена. Сложно ее содержать?

- Сложность содержания арены компенсируется более широкими возможностями подготовки игроков – как основной команды, так и молодежки. Наши руководители во главе с Виктором Рашниковым понимают это. Для достижения высоких результатов недостаточно просто собрать состав. Нужно еще растить и воспитывать хоккеистов. Для этого нужен дворец, нужен лед. И нужна собственность. И все это не просто так – с нас же владелец требует и какой-то самоокупаемости. Поэтому на арене проходят также неспортивные мероприятия – концерты, шоу-программы.

- Удается выйти на самоокупаемость?

- По арене выходим. Даже немного с плюсом отбиваем содержание.

- Магнитогорская арена была уменьшена в размерах. Вы готовы перейти еще к меньшему формату, если КХЛ обяжет сделать это все клубы?

- Будет решение перейти на североамериканские габариты – 26 м, – исполним его. Это создаст сложности для наших зрителей, но постараемся что-то придумать, чтобы сделать их пребывание на трибунах максимально комфортным.

- Через год у Сергея Мозякина истекает контракт. Есть понимание, последнее ли это у него соглашение с «Магниткой» и вообще с клубом КХЛ?

- Со своим профессиональным отношением к делу Сергей точно не скоро повесит коньки на гвоздь. А где он будет играть дальше – жизнь покажет. Сейчас у него последний год контракта, а дальше все будет зависеть от игры Мозякина, его состояния и желания. В паспорт к нему никто заглядывать не будет.

- Каковы шансы, что в ближайший сезон сын Сергея – Андрей выйдет на площадку вместе с отцом в матче КХЛ?

- Не знаю насчет предстоящего сезона. Но думаю, в ближайшие годы мы увидим на льду младшего Мозякина.

https://dostup1.ru/interview/Vitse-prezident-Metallurga-Gennadiy-Velichkin-Hotim-vernut-Malkina-v-komandu_117251.html