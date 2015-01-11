Аналитики: у челябинских семей после всех минимальных обязательных расходов каждый месяц остается еще 30 тыс. рублей

РИА «Рейтинг» распределило регионы по позициям в зависимости от уровня благосостояния семей.

Челябинская область в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, заняла 29-е место. Исследование проводили на примерах среднестатистических семей с двумя детьми. Аналитики высчитывали остаток средств, который имеют россияне после минимальных обязательных расходов. При составлении рейтинга использовали значения по средним зарплатам двух родителей, а в качестве трат, после вычета которых остается определенная сумма, брали прожиточный минимум на каждого взрослого и ребенка.

Оказалось, что в среднем по России остаток денег в семьях превысил 44 тыс. рублей. Больше всего эта сумма у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — около 129 тыс. рублей. Далее идет Чукотка — 108 тыс. рублей. Москва на третьем месте — 102 тыс. рублей.

Челябинская область оказалась на 29-й строчке с показателем в 30 тыс. 30 рублей. Именно столько денег остается в семье, где работают оба родителя и есть двое детей, посчитали аналитики.

У семей в Свердловской области остается 31 тыс. рублей. На последнем месте Кабардино-Балкария — 6 тыс. рублей.

http://echochel.ru/news/2019/06/17/80332/