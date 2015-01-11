Новый свидетель. История гуманоида Алёшеньки получит продолжение?

В поселок Каолиновый недалеко от Кыштыма, где в 1996 году появился гуманоид Алёшенька, отправятся исследователи из группы «Космопоиск». Они снова займутся исследованием места, связанного с «кыштымским карликом».

Они снова займутся исследованием места, связанного с «кыштымским карликом». Поводом стало появление нового свидетеля тех событий. Якобы этот человек видел вывал леса рядом с поселком и может показать место, где мог приземлиться инопланетный объект.

Экспедиция запланирована на начало следующего месяца. По информации в соцсетях, рядом с поселком Каолиновый с 5 по 14 июля пройдет полевой съезд Урал-Космопоиск. Лагерь будет разбит в лесу на берегу озера Анбаш.

Исследователи планируют проверить новые данные, полученные во время предыдущих экспедиций и разведок Космопоиска на этом месте. Еще раз, уже с помощью квадрокоптера, они хотят изучить место предполагаемой посадки НЛО и пообщаться с местными жителями.

Напомним, необычное человекоподобное существо было найдено в 1996 году в деревне под Кыштымом. Гуманоида обнаружила на кладбище пожилая женщина. Она увидела его ночью рядом с могилой, забрала домой и нарекла «Алёшенькой». За странным существом старушка ухаживала как за приёмным сыном. Правда, прожил он недолго, а его останки пропали. После смерти человекоподобного существа одни специалисты заявили, что к человеческому виду оно отношения не имеет, другие полагают, что это был эмбрион с врожденными аномалиями.

https://www.cheltv.ru/novyj-svidetel-v-istorii-gumanoida-alyoshenki-v-kyshtym-napravyatsya-issledovateli/