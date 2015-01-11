Бажовский фестиваль в ожидании гостей

В предстоящую субботу, 22 июня, в селе Демарино Пластовского района Челябинской области пройдет традиционный XXVII Бажовский фестиваль.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества», впервые на фестиваль приедет известный собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. С художником запланирована творческая встреча, кроме того, он выступит в качестве судьи конкурса красоты «Малахитовые смотрины». Гостей Бажовки ждет «Мастеровая слобода», «Шелковая горка», этнографическая деревня «Уральское поселение», банный фестиваль, а также «Калашный ряд», где можно будет купить крендели и бублики, приготовленные по старинным рецептам. Не придется скучать и на многочисленных концертных площадках народного форума.

Доехать из столицы Южного Урала в Демарино и вернуться обратно можно, купив экскурсионный тур «Бажовский экспресс». Из Челябинска от автовокзала Южные ворота (улица Степана Разина, 9/2 новое здание за ТК «Синегорье») автобусы с указателями на лобовом стекле «Бажовский экспресс» отправляются в субботу, 22 июня, в 8-00 и 10-00. Вернуться обратно с площадки фестиваля в Челябинск можно будет в 18-00 и 23-00, соответственно.

Электронные билеты уже сейчас доступны на официальном сайте Бажовского фестиваля – бажовка74.рф или за наличный расчёт в кассе ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества на улице Первой Пятилетки, 17, кабинет 305. Электронный билет предъявляется при посадке. Получить подробную информацию можно по телефону: +7-908-824-86-10, или на сайте

http://uralpress.ru/news/kultura/bazhovskiy-festival-v-ozhidanii-gostey