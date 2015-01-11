Российские режиссёры проявят себя на озерской сцене

Благодаря взаимодействию администрации округа и ГК «Росатом» Озерск стал первым ЗАТО, где будет реализован творческий проект «Театр Наций – театрам атомных городов» в рамках программы «Территория культуры Росатом».

Театр Наций работает по уникальной для России проектной системе, привлекая для работы ведущих российских и зарубежных режиссёров. Главная задача Театра Наций – познакомить зрительскую аудиторию городов присутствия ГК "Росатом" с новыми именами, темами, и течениями, способствовать диалогу с мировым театром, привлекать его лучшие силы на свою сцену.

21 и 22 июня в Озерске пройдут две лекции на темы «Новый театр. Как смотреть» и «Российский театр. Состояние». Приглашённые из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов режиссеры Ярослав Рахманин, Дмитрий Лимбос, Николай Русский и артисты озерского театра «Наш дом» уже несколько дней работают над эскизами спектаклей, которые будут представлены на суд критиков и зрителей в воскресенье, 23 июня.

– Режиссёрские лаборатории сегодня являются одной из популярных форм работы среди российских театров, – прокомментировал основную цель проекта художественный руководитель театра «Наш дом» Андрей Сюськин. – В основу трёх эскизов спектаклей положены отрывки из произведений зарубежной и отечественной классики. Лучший из них, который понравится, как зрителям, так и коллективу театра, будет поставлен на сцене театра «Наш дом».

Лекции и эскизы спектаклей открыты для всех желающих. Жители округа могут зарегистрироваться на сайте театра «Наш дом» http://teatr-ozersk.ru/ и посетить любое мероприятие.

Как отметил Андрей Сюськин, этот проект будет интересен широкой аудитории, поскольку не является сугубо профессиональным событием. Напротив, зрительское мнение в данном случае имеет важное значение. В ходе лекций и после показов запланировано обсуждение со зрителями.

– Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь к участию в мероприятиях лаборатории максимальное число зрителей, которым важно и дорого театральное искусство, – подчеркнул Андрей Сюськин.

– В искусстве самое главное – это талант. Наша задача – это привлечение талантливых режиссёров и драматургов на площадки закрытых городов. Осуществить эту мечту мы не смогли бы без поддержки администрации округа, Театра наций и Госкорпорации «Росатом».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39715/