В округе выполняется ремонт улично-дорожной сети

Сегодня совместно со специалистами управления капитального строительства и благоустройства администрации глава округа Евгений Щербаков выехал на улицу Октябрьская, где проводилась укладка асфальта.

В 2019 году из бюджета Озерского городского округа на ремонт асфальтобетонного покрытия было выделено почти 28 млн рублей. Работу по карточному ремонту в округе осуществляют два подрядчика – ООО «Портал» и ООО «Дорстрой». В настоящее время выполняется капитальный, ямочный ремонт, а также ремонт картами.

– В этом году средства на ремонт дорог были направлены не только из местного бюджета. Округу активно помогает область и глава региона. Объём субсидии из областного бюджета составляет 17 млн рублей. Благодаря этой поддержке мы сможем ремонт картами выполнить в объеме в полтора раза больше, чем в прошлом году, – подчеркнул Евгений Щербаков. – До конца июня большая часть запланированных работ должна быть завершена. За соблюдением этих сроков мы будем следить очень внимательно.

По мнению главы округа, в рамках ремонта картами подрядчики смогли приступить к первому этапу – срезке старого асфальта, значительно быстрее, чтобы жители округа могли увидеть результат как можно раньше.

– Я думаю, что начало ремонта было несколько затянуто, несмотря на то, что контракты на выполнение работ были заключены ещё в мае. Но сегодня мы видим, что работы осуществляются достаточно активно. Помимо укладки асфальта, параллельно на других участках - как в городе, так и в посёлке Метлино - идёт срезка старого покрытия.

Евгений Щербаков подчеркнул, что ремонт дорог картами будет проводится в округе до конца августа. Кроме того, он напомнил, что ФГУП «ПО «Маяк» в настоящее время выполняет работы по капитальному ремонту дороги Озерск-Касли, и эта работа будет продолжаться в течение всего строительного сезона. Кроме того, до 30 октября будут продолжены работы b по ямочному ремонту.

По информации управления капитального строительства и благоустройства, в настоящее время заключены контракты на ремонт картами следующих улиц: Космонавтов, Свердлова и Советская. Запланированы аукционные процедуры на ремонт улиц Колыванова и Блюхера.

За счёт средств областного бюджета будет выполнен ремонт отдельных участков Татышского, Метлинского и Озерского шоссе.

В ходе объезда была также затронута тема окосов, которую прокомментировала начальник УКСиБ Надежда Белякова:

– В этом году было запланировано четыре окоса с июня по сентябрь. Первый окос заканчивается уже 26 июня. Контракт на осуществление окосов был заключён с «Уральской производственно-технической компанией» (г. Екатеринбург). Подрядная организация к окосу приступила. Но как мы видим, на сегодняшний день со сроками проведения работ подрядчик не справляется. Пока выполнено только шестьдесят процентов от общего объёма работ первого окоса. Но подрядчик заверяет нас, что все работы будут завершены в срок.

Ежедневно специалисты УКСиБ проводят объезд по городу, выявляют недочёты, составляют акты, замечания передают подрядчику. При нарушении условий контракта мы будем применять к подрядчику штрафные санкции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39743/