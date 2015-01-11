Совместная работа Театра Наций и театра «Наш дом»: обзор события

Несмотря на летние каникулы, Озерск в хорошем смысле этого слова потрясло выдающееся событие: знаменитый Театр Наций и программа «Территория Культуры Росатома» на несколько дней открыли творческую лабораторию в театре «Наш дом». Приятно осознавать, что именно наш город стал первой площадкой для такого интересного проекта, цель которого - придать некий дополнительный импульс развития для театров городов Росатома.

В воскресенье, 23 июня, на суд критиков и зрителей были представлены три театральные работы приглашенных режиссеров. Безусловно, разговора заслуживают все мероприятия «театральных дней», но особенно отметим два из них: показ эскизов «Гедда Габлер» по пьесе Г. Ибсена (режиссер Дмитрий Лимбос) и «Страшная месть» по Н. Гоголю (режиссер Николай Русский).

Что такое эскиз? В отличие от читки, когда основная цель - именно презентация конкретного текста, эскиз является самостоятельной авторской работой режиссера, которую он проводит в тесном сотрудничестве с актерами. Уникальность показов заключается в том, что публика получит неповторимый шанс увидеть знакомых, любимых артистов в новой работе.

Показ одного акта пьесы «Гедда Габлер» настолько поглотил зрителей, что они с огромным воодушевлением остались на обсуждение. Незаурядная Гедда в исполнении Ксении Зимбель, страдающий Левборг, которого сыграл Никита Воробьев, циничный Бракк (Владимир Микулицкий), инфантильный муж Гедды (Сергей Ахлюстин), Теа (Александра Ельцова) встряхнули эмоционально, создали за очень короткий временной отрезок напряжение, которое разрядилось только на разборе работы.

Пластический рисунок, невыносимая вынужденная сдержанность чувств, глубокое проживание роли – искушенный озерский зритель вновь убедился, что актеры театра «Наш дом» блестяще справились с задачей, поставленной режиссером.

Зрители, режиссер и участники показа обсуждали не только концепцию и структуру спектакля, методы режиссуры. Темы поднимались разные: актуальность пьесы, написанной в конце 19 века, проявления феминизма и его последствия, метания человеческой души, сложные, болезненные отношения между мужчиной и женщиной, восприятие своего «Я», словом, всё, что волнует и современного человека. Артистами единодушно было озвучено желание, чтобы пьеса «Гедда Габлер» появилась в репертуаре озерского театра именно в постановке Дмитрия Лимбоса, это желание горячо было поддержано зрителями.

Вечером режиссер Николай Русский вместе с актерами Геннадием Зимбелем, Анной Антоновой, Вадимом Мелковым, Аллой Зориной и Никитой Золиным с размаху окунули озерского зрителя в мистический водоворот «Страшной мести» Николая Васильевича Гоголя. От неожиданных решений постановщика становилось страшновато, жутковато, и, как ни странно, возникло желание обратиться к первоисточнику, перечитать великого Гоголя и его цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Анна Антонова (пани Катерина) заворожила, Геннадий Зимбель в роли колдуна напугал, Вадима Мелкова хотелось успокоить и погладить по голове, а Никита и Алла создали волшебный, чувственный инструментально-вокальный звукоряд к эскизу. Алла Зорина выглядела одновременно неожиданно и органично в роли великого писателя.

Одна из зрительниц, побывавшая на лекциях, показах и разборах, поделилась впечатлениями:

- Все, что здесь происходило - общение с критиками, режиссерами, эскизы, лекции - это очень полезно для наших, озерских актеров, а мне как зрителю очень интересно. Показы и обсуждения, они как зеркало, они могут показать актерам: «Посмотрите, как вы прекрасны!» Наши артисты просто не знают себе цену, они могут всё! Даже не догадываются о силе своего таланта! Вовремя сказанные слова дадут артистам уверенность в себе и

желание служить театру дальше. А я остаюсь патриотом «Нашего дома», несмотря на то, что имею возможность смотреть столичные спектакли.

Вне всякого сомнения, команда создателей творческой лаборатории встряхнула озерский театральный мир, вытащила участников за рамки творческого комфорта, дала возможность труппе театра «Наш дом» почувствовать свои новые грани.

Наталья Колянова