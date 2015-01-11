Сжигали коров, лошадей и людей: на Южном Урале обнаружили ритуальный «астрономический» комплекс

Археологи из ЧелГУ обнаружили во время раскопок могильника Степное 25 (Пластовский район, Челябинская область) ритуальный «астрономический» комплекс – его несколько столетий подряд использовали в бронзовом веке жители окрестных поселений для совершения различных обрядов, в том числе жертвоприношений.

Комплекс состоял из четырех менгиров – грубо обработанных каменных глыб, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные, и небольшого кургана.

Расположение объектов имеет явный астрономический смысл: они ориентированы на значимые астрономические тела и доминирующие вершины окрестных гор. Под менгирами обнаружены останки коровы, теленка, лошади, мелкого рогатого скота и результаты трупосожжения людей, а также остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур.

«Древние мегалиты Урала являются малоизученными археологическими памятниками, их датировка представляет обычно большую проблему, поскольку очень часто кроме вкопанных в землю массивных камней археологи не находят никаких иных артефактов, В данном случае обнаружены и изучены были не только сами мегалиты, но и следы связанных с ними ритуалов – жертвоприношений и погребений, форма которых очень отличается от той, что мы привыкли изучать в некрополях бронзового века. Судя по различной керамике, их использовали представители многих археологических культур на протяжении веков – начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века», – отметила руководитель экспедиции, директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Все коллекции с раскопок могильника Степное 25 поступят в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Новые экспонаты можно будет увидеть на выставке осенью 2019 года.

https://dostup1.ru/society/Szhigali-korov-loshadey-i-lyudey-na-Yuzhnom-Urale-obnaruzhili-ritualnyy-astronomicheskiy-komplex_117540.html