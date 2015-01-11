Государственная услуга по предоставлению адресно-справочной информации

Непосредственное предоставление государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации на территории Озерского городского округа осуществляется отделом по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Предоставление адресно-справочной информации осуществляется бесплатно.

Получить адресно-справочную информации в отношении физического лица достаточно просто путем подачи заявления через портал Государственных услуг.

1. Заходим на сайт Gosuslugi.ru под своим логином и паролем;

2. В левом верхнем углу выбираем «Услуги»;

3. Далее переходим в рубрику «Лицензии, справки, аккредитации»;

4. Выбираем категорию «Предоставление адресно-справочной информации»;

5. Выбираем электронную услугу «Получение адресно-справочной информации в отношении физического лица»;

6. На следующей странице будет ознакомительная информация о самой услуге: способы подачи заявления, способы получения результата и адрес предоставления в электронном виде. Ознакомившись с ней в правом верхнем углу, нажимаем на кнопку «Получить услугу»;

7. Система Вам сообщит, что для продолжения Вы будите перенаправлены на старую версию сайта;

8. На открывшемся вкладке старой версии сайте Вам нужно выбрать «Оформить новое заявление» и нажать на кнопку «Продолжить»;

9. После чего, Вы попадете на страницу, где нужно заполнить Ваше местоположения и выбрать место получения услуги. В первой графе выбираем область,город и район проживания, во второй места получения услуги. Так же нужно указать для кого Вы подаете заявления: в отношении себя или другого лица;

10. На следующем шаге заполняем персональные данные получателя и жмем кнопку «далее»;

11. Внимательно перепроверяем все ранее заполненные данные, выбираем тип информации: паспортные данные, регистрация по месту жительства, регистрация по месту прибывания, уточнения данных.

12. Заполняем обязательно поле в связи с чем Вы хотите получить эту информацию и кликаем по кнопке «Далее»;

13. На последнем шаге выводится вся ранее заполненная информация и место оказания услуги. Вам остается только выбрать, как Вас уведомить о ходе выполнения услуги и нажать на кнопку «подачи заявления.

После чего система сформирует номер заявки и отправит Вам на почту или по СМС уведомление о подачи заявления. Так же на сайте Госуслуг в «Ленте Уведомлений», вы сможете увидеть информацию о статусе Вашего заявления. Тут же, будут доступные действия с заявлением: Вы сможете его распечатать, отменить заявление, перейти к описанию услуги или подать жалобу - разъясняет начальник ОВМ УМВД России по ЗАТО г. Озерск Ирина Панина.