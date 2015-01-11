ЕГЭ на 100 баллов написали 170 южноуральских выпускников

В Челябинской области по итогам основной волны ЕГЭ насчитывается рекордное количество стобалльников – 170 человек.

Лидирующим в списке предметов традиционно стал русский язык – 54 человека справились с самым массовым экзаменом на 100 баллов. Данная цифра несколько ниже, чем в прошлом году (99 стобалльников), хотя в среднем по области экзамен сдан не хуже: минимальный порог преодолели 99,9% почти из 14 тыс. сдававших. Хорошие баллы (более 60) получили 76% участников.

Вторым предметом по числу стобалльников стала химия: 31 человек написал экзамен на максимальный балл. Здесь вырос также процент высокобалльников (более 80 баллов за экзамен) – с 9% до 16%. На Южном Урале никогда до этого не было таких результатов.

На третьем месте – информатика и ИКТ – 26 стобалльников. Следует отметить, что в области ежегодно увеличивается доля сдающих информатику как в 9-х, так и в 11-х классах. При этом растет процент высокобалльников. Если в прошлом году их было 18%, то в этом году – 27%.

По физике и математике в этом году 100 баллов набрали по 16 человек, что значительно превышает прошлогодние показатели по данным предметам.

Значительно улучшились и показатели по иностранным языкам: впервые за три года в области появились стобалльники по английскому языку. Не сдавших экзамен всего четверо из 1,3 тысяч участников.

В этом году 200 баллов набрали 11 человек (9 в 2018), 300 баллов заработали два выпускника: Савелий Григорьев, выпускник лицея № 31 Челябинска, и Екатерина Санникова, выпускница лицея № 39 Озерска.

https://dostup1.ru/society/EGE-na-100-ballov-napisali-170-yuzhnouralskih-vypusknikov_117602.html