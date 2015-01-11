Состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа

27 июня в ходе сессии депутатами были рассмотрены вопросы имущественного характера, внесены изменения в отдельные решения Собрания депутатов, а также утверждён порядок взаимодействия с добровольческими и волонтёрскими организациями.

Вопрос о внесении изменений в решение Собрания депутатов «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам» прокомментировал начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. Он пояснил, что в апреле 2019 года в реестр муниципальных маршрутов был введён новый маршрут №271 «Озерск – Метлино», цену проезда в котором устанавливает Собрание депутатов. Представленным проектом решения было предложено установить тариф на перевозки по данному маршруту по аналогии с уже действующим для муниципального маршрута №272 «Озерск – Бижеляк» (2,5 рублей за пассажирокилометр).

В соответствии с проектом решения, стоимость проезда из посёлка Метлино до автовокзала в Озерске на муниципальном маршруте будет составлять 58 рублей, проезд от посёлка Метлино до промежуточной остановки на КПП-2 – 44 рубля. Муниципальный маршрут начнёт действовать с 1 июля 2019 года. Кроме того, депутат Собрания по посёлку Метлино Ольга Хакимова предложила скорректировать график движения по маршруту №271 таким образом, чтобы три рейса осуществлялись утром, днём и вечером в удобное для жителей посёлка Метлино время. Предложенный проект решения был рассмотрен на совместном заседании двух профильных комиссий, большинством голосов на сессии решение было принято.

Далее депутаты утвердили Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий с добровольческими и волонтёрскими организациями.

Кроме того, в связи с поступившим из Законодательного Собрания Челябинской области обращения озерские парламентарии приняли решение поручить Контрольно-счётной палате проведение внепланового контрольного мероприятия в управлении капитального строительства и благоустройства администрации.

Начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Елена Гребнева уточнила, что специалистам КСП поручено проверить исполнение ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства» в части проверки содержания автомобильных дорог за 2018 год и в текущем периоде 2019 года. В том числе законности, результативности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на содержание и ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Заозёрный. Ранее проект решения был проработан на профильной комиссии, в ходе заседания депутаты одобрили его единогласно.

Также в ходе сессии было принято решение по корректировке бюджета, рассмотрен ряд имущественных вопросов.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39804/